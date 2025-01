Confira 6 livros de suspense e mistério para quem gostou de 'Nosferatu'

A nova produção do icônico "Nosferatu" chegou aos cinemas brasileiros no dia 2 de janeiro. Com uma atmosfera carregada de mistério, a história é marcada por enigmas, buscando manter a qualidade que garantiu grande sucesso à sua versão original, de 1922. Para quem gosta de uma narrativa cheia de suspense, o Diário do Nordeste organizou uma lista com seis livros que vão capturar sua atenção do início ao fim.

O filme que se tornou um marco do expressionismo alemão possui uma estética perturbadora, sendo livremente inspirado no clássico de Bram Stoker, o "Drácula". Na época do lançamento, a versão original chegou a enfrentar processos judiciais por ser uma adaptação não autorizada. No entanto, pela repercussão do filme e por sua capacidade de abalar o público, essa história reverbera até hoje.

Assim, seja no cinema ou na literatura, esse clássico tem a capacidade de transportar o público para outros mundos. Quem saiu das salas de cinema com um gostinho de quero mais, certamente vai encontrar boas opções para seguir nesse universo de sombras.

Confira lista com seis livros de suspense e mistério

Nosferatu: Sinfonia das Sombras

Com inspiração no filme de mesmo nome, o livro "Nosferatu: Sinfonia das Sombras" aborda a figura do Conde Orlok com mais profundidade. No livro, a história é apresentada com mais detalhes, explorando os segredos e as motivações do vilão. A obra busca celebrar o horror clássico e capturar os amantes de literatura gótica.

Legenda: Edição especial do livro "Nosferatu" Foto: Divulgação/Editora Darkside

Escrita por Kevin Jackson, o livro se configura como um estudo sobre a produção e a recepção do filme. Nele, são abordados alguns causos, como: as tentativas da viúva de Stoker de impedir a circulação do filme e a própria evolução do mito do vampiro na cultura. Ao longo da obra, o leitor se depara com uma análise detalhada dos bastidores e do impacto dessa obra, que continua com seu impacto belo e assustador.

Quantidade de páginas: 240 páginas

240 páginas Onde comprar: aqui

Drácula: Dark Edition

Sendo o livro que inspirou "Nosferatu", o "Drácula", de Bram Stoker, abriu caminho para uma ampla ficção envolvendo vampiros. A obra se apresenta como um clássico não apenas por resistir ao tempo, mas também por continuar inspirando adaptações e debates.

Legenda: Drácula chegou a ter adaptações ao cinema e inspirou diversos livros de vampiro Foto: Divulgação

O romance epistolar — ou seja, construído a partir principalmente de trocas de cartas — acompanha a história de humanos lutando para sobreviver às investidas do Drácula. O grupo é formado por Jonathan Harker, Mina Harker, dr. Van Helsing e dr. Seward, que tentam impedir que a criatura se alimente de sangue humano.

Ambientando na Inglaterra vitoriana, do final do século XIX, a obra é construída por meio de fragmentos de cartas, diários e notícias de jornais. Os detalhes tornam a leitura imersiva. Nesta edição especial, o clássico ganha ilustrações, notas de rodapé e um prefácio que explora as influências culturais do romance.

Quantidade de páginas: 580 páginas

580 páginas Onde comprar: aqui

O Médico e o Monstro

Quem assistiu ao filme "A Substância", que rendeu um Globo de Ouro para Demi Moore, provavelmente vai perceber algumas semelhanças com o livro "O Médico e o Monstro" (“Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”). Publicado por Robert Louis Stevenson, em 1886, a história foca na dualidade da natureza humana.

Legenda: "O Médico e o Monstro" é um livro que aborda a figura do duplo na literatura Foto: Divulgação

Sendo um suspense psicológico, os leitores acompanham o Dr. Jekyll, um cientista respeitável que cria uma poção capaz de transformá-lo em Mr. Hyde, uma versão sombria e violenta de si mesmo.

A obra levanta debates sobre os conflitos internos e as escolhas morais. Essas discussões, inclusive, surgem de diferentes maneiras em "A Substância". No filme produzido quase 140 anos depois do livro, as personagens lidam com os conflitos gerados entre as duas identidades.

Quantidade de páginas: 151 páginas

151 páginas Onde comprar: aqui

Rebecca

"Rebecca", de Daphne du Maurier, é um romance de suspense psicológico que, assim como Nosferatu, é carregado de mistério. Nessa trama, uma jovem de família simples se casa com o conhecido aristocrata Maxim de Winter. Após se mudar para a mansão Manderley, ela vai descobrindo segredos envolvendo o passado da primeira esposa de Maxim, a enigmática Rebecca.

Legenda: Livro "Rebecca" ganhou uma adaptação da Netflix Foto: Divulgação/Darkside

A figura ainda assombra a casa e seus habitantes. Quanto mais escava aquilo que estava escondido, mais descobre os segredos do esposo, passando por diversas reviravoltas ao longo da trama. O livro é um clássico indispensável.

Quantidade de páginas: 448 páginas

448 páginas Onde comprar: aqui

Frankenstein

Publicado originalmente em 1818, "Frankenstein" é um clássico gótico escrito por Mary Shelley. No romance, os leitores acompanham a história de Victor Frankenstein, um cientista obcecado em criar algo com vida. Em meio aos experimentos, ele deu origem a uma criatura aterrorizante.

Legenda: Livro "Frankenstein" se tornou um dos grandes marcos da literatura gótica Foto: Divulgação

O "monstro", que se torna rejeitado pela sociedade e pelo próprio criador, começa uma busca por vingança. Na narrativa, Shelley explora questões profundas sobre a humanidade e as consequências de grandes ambições.

Na edição da Antofágica, os leitores contam com ilustrações de Iuri Casaes e posfácio de Cristhiano Aguiar, autor do livro "Gótico nordestino".

Quantidade de páginas: 328 páginas

328 páginas Onde comprar: aqui

O Morro dos Ventos Uivantes

"O Morro dos Ventos Uivantes" é um clássico escrito pela escritora britânica Emily Brontë (1818 - 1848), marcado por mistério, paixão e vingança. Sendo o único romance de Emily, retrata a tumultuosa relação entre a geniosa Catherine Earnshaw e seu irmão adotivo, Heathcliff. O amor entre eles é intenso, obsessivo e destrutivo, marcado por altos e baixos.

Legenda: "O Morro dos Ventos Uivantes" conquistou corações com a trama envolta por encontros e desencontros Foto: Divulgação

Apesar disso, a atmosfera gótica e desenvolvimento dos personagens profundos ajudam a criar uma obra fascinante, que conquista leitores de diferentes partes do mundo. Ao longo dos capítulos, é quase impossível não ser capturado pelo romance entre os dois. Heathcliff é grosseiro e guarda um certo sentimento de rejeição, mas ama Catherine, que o ama de volta, apesar de todos os desencontros entre eles.