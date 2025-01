Memorial Edson Queiroz lança exposição com coleção pessoal e imersiva da artista Jacqueline Machado de Souza

A exposição "Prima Matéria, Razão Poética", que reúne uma rica coleção de desenhos, fotografias e objetos do arquivo pessoal da artista Jacqueline Machado de Souza, foi inaugurada no Memorial Edson Queiroz, equipamento cultural do Instituto Myra Eliane, na noite desta quinta-feira (16). A experiência imersiva marca a primeira vez que a arte da cearense é apresentada no Brasil.

Nascida em Fortaleza, mas radicada na Holanda há 36 anos, Jacqueline já fez exibições em países como Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica e Holanda.

Legenda: Jacqueline Machado de Souza nasceu em Fortaleza, mas foi radicada na Holanda há 36 anos Foto: LC Moreira

Lançada pelo Instituto Myra Eliane, a exposição fica na sede do Memorial, em Cascavel, e abre ao público a partir desta sexta-feira (17). A visitação acontece de forma gratuita até 16 de fevereiro.

As obras formam constelações com significados "que dialogam de maneira íntima e evocativa com os visitantes, transformando o Memorial em um espaço de troca e inspiração". A mostra promete uma experiência "sensível e imersiva" que explora as possibilidades da matéria e da materialidade e provoca reflexões, com detalhes reveladores de uma poética singular.

Legenda: Exposição de Jacqueline Machado de Souza marca uma experiência imersiva Foto: LC Moreira

Presente na inauguração da exposição, Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, ressaltou a sensibilidade e a generosidade da artista em trazer obras tão grandiosas para o público cearense. Para o gestor, é uma ótima oportunidade para visitação do memorial.

"Estou muito feliz de estar aqui, abrindo o calendário de exposições do Memorial Edson Queiroz, com essa exposição maravilhosa. A artista veio trazer essa exposição pela primeira vez no Brasil, aqui no memorial Edson Queiroz, em Cascavel. Olha que sensibilidade, que gentileza. Estou muito grato. [...] É uma forma de ver o ponto de vista de uma artista que mora no exterior, como ela traduz a poesia, a arte através da fotografia, do vídeo e da pintura", destacou.

Artista com múltiplas influências culturais

Nascida em Fortaleza, em 1964, Jacqueline Machado de Souza carrega em sua história as marcas de diferentes territórios e influências culturais. De família paterna originária de Cascavel (CE) e materna do Rio Grande do Sul (RS), passou sua infância na cidade fronteiriça de Rivera (Uruguai), na divisa com Santana do Livramento (Brasil).

Radicada na Holanda há 36 anos, Jacqueline divide seu tempo de trabalho entre Maastricht e Bruxelas. Agora pela primeira vez, apresenta sua obra no Brasil, consolidando um importante capítulo em sua trajetória. Suas obras já foram exibidas em exposições na Holanda, Bélgica, Inglaterra e Estados Unidos.

Serviço

Lançamento da exposição "Prima Matéria, Razão Poética"

Data: 16 de janeiro (quinta-feira)

Horário: 19h

Período da exposição aberta ao público: 17 de janeiro a 16 de fevereiro

Local: Memorial Edson Queiroz - Rua Crispim Teixeira, S/N, Praça Nossa Senhora do Ó, Cascavel

Informações, agendamento de escolas e grupos (a partir de 10 pessoas): contato@memorialedsonqueiroz.com.br ou (85) 2181-6339

Acesso gratuito.

