'O Auto da Compadecida 2': trailer mostra reencontro de João Grilo e Chicó; assista

A dupla de personagens mais icônica do cinema brasileiro retorna às telonas ainda em 2024. Os amigos João Grilo e Chicó se reencontram no trailer oficial de “O Auto da Compadecida 2”, divulgado nesta sexta-feira (27). O filme tem previsão de estreia em 25 de dezembro.

No material promocional, é possível ver que a cidade de Taperoá, no interior de Pernambuco, celebra as histórias de João Grilo, o sertanejo que retornou da morte. Por conta da fama, ele se torna o principal cabo eleitoral de políticos da cidade e, assim, faz o possível para sair por cima nessa história e viver a “vida mansa” que sempre sonhou.

VEJA O TRAILER

Vinte anos após o primeiro filme, os atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele retornam aos seus papéis de destaque. Junto deles, também estão alguns rostos conhecidos, como a donzela Rosinha (Virgínia Cavendish) e o cangaceiro Joaquim Brejeiro (Enrique Diaz).

A turma também recebe novos personagens: Clarabela (Fabiula Nascimento), Coronel Ernani (Humberto Martins), Arlindo (Eduardo Sterblitch) e Antônio do Amor (Luís Miranda).

Um dos destaques do elenco é presença da atriz Taís Araújo como A Compadecida, papel que foi eternizado por Fernanda Montenegro no filme do ano 2000.