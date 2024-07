Casacor Ceará retorna à Praia de Iracema em outubro; veja novidades

Detalhes sobre a 26ª edição da Casacor Ceará foram divulgados em uma reunião com arquitetos e convidados nesta terça-feira (16), na Caixa Cultural Fortaleza. Entre as novidades da mostra, que ocorre de 17 de outubro a 1º de dezembro, estão a nova sede, localizada em um casarão antigo na avenida Almirante Barroso, na Praia de Iracema, o primeiro apartamento mobiliado e uma nova categoria no Prêmio Casacor Ceará.

Com o tema “De presente, o agora”, o evento de design e arquitetura também amplia, neste ano, o foco na sustentabilidade e inovação, reforçando o objetivo de refletir sobre as decisões do dia a dia para gerar “um futuro mais verde, igualitário, diverso e solar”.

A estimativa é de que o evento receba 35 mil visitantes durante os 46 dias de exposição. Nesta edição, serão 42 ambientes e 43 arquitetos participantes, entre nomes consagrados e talentos da nova geração.

“Esse ano nós temos um elenco incrível, com arquitetos mais antigos, renomados – inclusive gente que esteve na nossa primeira edição, há 26 anos – e uma turma de profissionais jovens muito bem estruturados e bem conceituados no mercado”, explica a diretora do evento, Neuma Figueirêdo.

Desde o ano passado, há renovação também na organização do evento, que ganhou suporte dos três filhos de Neuma, Pedro Esras, Victor Guimarães e Carolina Figueirêdo. Eles assinam, respectivamente, a direção executiva, de obra, montagem e desmontagem e de marketing e conteúdo.

Entre os ambientes, se destacam os estúdios, que se adequam à tendência dos apartamentos pequenos e funcionais, e um apartamento mobiliado completo de 260m², parceria com a Construtora Dias de Sousa – algo inédito na mostra.

A mostra contará ainda com espaços de convivência, gastronomia e lazer, como o bar Moleskine, o restaurante Mayú, o café Nüsse, uma cachaçaria com bebidas de Viçosa do Ceará e lojas de artesanato e design.

Retorno à Praia de Iracema

Legenda: Casarão será revitalizado para receber mostra de arquitetura e design Foto: Victor Eleuterio/Divulgação

Pela primeira vez em mais de uma década, o espaço em que os ambientes da Casacor ganharão vida foi repensado. Conhecida por ocorrer em casarões térreos, a mostra ocorre, neste ano, em um galpão de dois andares na Praia de Iracema que anteriormente abrigava a matriz das Casas Pernambucanas, em um retorno ao bairro que é parte fundamental da história cultural e turística de Fortaleza.

Segundo Neuma Figueirêdo, o ambiente de 7.000 m² estava bastante deteriorado e, por isso, a reforma "tem um desafio muito grande". O objetivo, porém, vai além da mostra deste ano – a ideia é que a Casacor seja o pontapé inicial para que o local volte a ser um ambiente frequentado pelos cearenses.

"O que mais nos motivou de estar ali foi de contribuir pela revitalização da Praia de Iracema, sabendo que após a Casacor será um local que terá vida", explica a diretora.

Segundo ela, a ideia é que o casarão se torne um mall após o evento. "Estamos fazendo uma reforma já pensando no futuro. A gente vir para cá, depois sair e o local continuar no abandono, como estava, não valeria a pena", afirma. "Vai haver uma transformação enorme, vai ser grandioso mesmo", completa.

Prêmio Casacor Ceará 2024

Nesta edição, a premiação tradicional do evento, voltada para a valorização da produção autoral local, também ganha uma novidade. Além das categorias Artesanato Cearense, Artista Cearense, Design Cearense e Ambiente Sustentável, o prêmio terá a categoria Tema do Ano, que visa reconhecer o projeto que melhor se apropriou da ideia “Do presente, o agora”.

Confira a lista completa de arquitetos confirmados*:

André Monte

Beto Barrocas e Renan Barrocas

Bruno Lobo, Felipe Costa e Josafá Neto

Duda Cavalcante

Elias Petruço

Emanuelle Brito

Estúdio Moai e Andrea Dall'Olio Hiluy

Gabriela Picanço

Gustavo Augusto

Hermínia Lopes

Igor Dias e Victoria Muniz

Inês Sobreira e Ricardo Braga

Jéssica Guimarães e Sara Carioca

Juliana Dias

Juliana Hissa e Zaíra Mendes

Kel Oliveira

Lara Linhares

Luara Ciarlini e Alessandra Braga

Luciana Brasileiro

Luiz Deusdará

Manoella Linhares e Natália Benevides

Maria José Lopes

Ney Filho

Paloma Estrela

Rafaela Marrocos

Ricardo Valle

Roberto Pamplona Jr

Romário Rodrigues

Sara Aragão e Liana Rocha

Ticiana Sanford e Rodrigo Porto

Victo Alves Braga

Wislen Paiva

*Sujeita a alterações

Serviço

Casacor Ceará 2024

Quando: De 17 de outubro a 1º de dezembro de 2024

Onde: Rua Almirante Barroso, 500 - Praia de Iracema

Site: casacor.abril.com.br/mostras/ceara

Redes sociais: @casacorceara