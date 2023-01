Pré-Carnaval de Fortaleza começa em 20 de janeiro; programação ainda será divulgada

O Pré-Carnaval de Fortaleza já tem data oficial para começar: dia 20 de janeiro. A informação é da Secretaria da Cultura da Capital (Secultfor), e o documento onde constam os detalhes definem também os horários e polos de festa por toda a Cidade. Ao todo, 12 pontos recebem os festejos no fim do primeiro mês do ano até o dia 12 de fevereiro.

A programação completa, no entanto, ainda não foi informada pelo órgão público. Apesar disso, a confirmação das datas e horários já atesta o retorno da festa tradicional na Cidade dois anos após o cancelamento por conta da pandemia de Covid-19.

Entre os locais que recebem a festividade, o Mercado dos Pinhões e a Praça João Gentil, no Benfica, surgem novamente para contemplar os pontos tradicionais de celebração carnavalesca. Além disso, o calendário prevê programação disponível tanto para o público infantil como para os adultos.

Veja a programação completa do Pré-Carnaval de Fortaleza:

Período: de 2001 a 12/2

1. Praça do Ferreira - Regional 12

DATA: 20 e 27 de Janeiro e 3 e 10 de fevereiro (sextas-feiras)

HORÁRIO: 18h às 22h

DATA: 21 e 28 de Janeiro e 4 e 11 de Fevereiro (sábados)

HORÁRIO: 18h às 22h

2. Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas) - Regional 12

DATA: 27 de Janeiro e 03 e 10 de Fevereiro (sextas-feiras)

HORÁRIO: 19:00 às 22:00h

DATA: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

HORÁRIO: 17:00 às 22:00h



3. Mocinha (Rua Padre Climério com Rua João Cordeiro) – Regional 2

DATA: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

HORÁRIO: 18:00 às 22:00h

4. ATERRO/ATERRINHO PRAIA DE IRACEMA (Obs. Cortejo saindo do antigo Boteco

Praia até o Aterrinho) – REGIONAL 2/REGIONAL 12

DATA: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

HORÁRIO: 16:00 às 22:00h



5. Largo dos Tremembés – Regional 12

DATA: 27 de Janeiro e 03 e 10 de Fevereiro (sextas-feiras)

HORÁRIO: 18:00 às 22:00h

DATA: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

HORÁRIO: 17:00 às 22:00h

6. Benfica (Praça João Gentil) – Regional 4

DATA: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

HORÁRIO: 17:00 às 22:00h

DATA: 22 e 29 de Janeiro e 05 e 12 de Fevereiro (domingos)

HORÁRIO: 10:00 às 19:00h



7. Barra do Ceará (Marco Zero) – Regional 1

DATA: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

HORÁRIO: 16:00 às 20:00h

8. Cidade 2000 (Rua das Goiabeiras nº 198 – Entre as Ruas Alameda das Chananas

e Alameda das Cecílias) – Regional 7

DATA: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

HORÁRIO: 18:00 às 22:00h

9. Polo dos Queijos (Raimundo dos Queijos) – Regional 12

DATA: 22 e 29 de Janeiro e 05 e 12 de Fevereiro (domingos)

HORÁRIO: 10:00 às 16:00h



10. Parque Raquel de Queiroz (Infantil/Adulto) – Regional 3

DATA: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

HORÁRIO: 17:00 às 22:00h



11. Passeio Público (Infantil) – Regional 12

DATA: 22 e 29 de Janeiro e 05 e 12 de Fevereiro (domingos)

HORÁRIO: 09:00 às 12:00h



12. Praça do Lago Jacarey (Infantil) – Regional 6

DATA: 21 e 28 de Janeiro e 04 e 11 de Fevereiro (sábados)

HORÁRIO: 16:00 às 20:00h

Programação do Carnaval

Além da confirmação dos polos pré-carnavalescos, os locais que recebem a festa nos quatro dias de Carnaval também já foram definidos. Segundo a Secultfor, uma coletiva de imprensa deve revelar a programação oficial apenas na próxima semana.

Confira os locais do Carnaval de Fortaleza:

1. Avenida Domingos Olímpio – Regional 12

DATA: 18, 19, 20 e 21 de Fevereiro (sábado, domingo, segunda e terça-feira)

HORÁRIO: 16:00 às 00:00h



2. Aterrinho Praia de Iracema – Regional 12

DATA: 18, 19, 20 e 21 de Fevereiro (sábado, domingo, segunda e terça-feira)

HORÁRIO: 17:00 às 00:00h



3. Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas) – Regional 12

DATA: 18, 19, 20 e 21 de Fevereiro (sábado, domingo, segunda e terça-feira)

HORÁRIO: 17:00 às 22:00h

4. Mocinha (Rua Padre Climério com Rua João Cordeiro) – REGIONAL 2

DATA: 18, 19, 20 e 21 de Fevereiro (sábado, domingo, segunda e terça-feira)

HORÁRIO: 17:00 às 22:00h



5. Passeio Público (Infantil) – Regional 12

DATA: 18, 19, 20 e 21 de Fevereiro (sábado, domingo, segunda e terça-feira)

HORÁRIO: 09:00 às 12:00h



6. Benfica (Praça da Gentilândia) – Regional 4

DATA: 18, 19, 20 e 21 de Fevereiro (sábado, domingo, segunda e terça-feira)

HORÁRIO: 12:00 às 22:00h



7. Praça do Cristo Redentor (Teatro Municipal São José) – Regional 12

DATA: 18, 19, 20 e 21 de Fevereiro (sábado, domingo, segunda e terça-feira)

HORÁRIO: 17:00 às 21:00h



8. Cidade da Criança (Coordenadoria da Primeira Infância) – REGIONAL 12

DATA: 19 de Fevereiro (domingo)

HORÁRIO: a definir