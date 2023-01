Ludmilla, Don L e West Reis são atrações confirmadas no Festival Férias na PI; veja lista

A Prefeitura de Fortaleza divulgou as atrações da edição do Festival Férias na PI, que ocorre neste sábado (14) e domingo (15) no Aterrinho da Praia de Iracema. Ludmilla, West Reis e Don L estão entre os confirmados.

Ainda não foram divulgados as atrações por dia de festival e os horários. Veja os nomes confirmados na edição 'Conectando Fortalezas':

Almério com Martins

Luiz Lins + West Reis

Don L

Makem (Show Vozes)

Ludmilla

O Festival deve iniciar a partir das 16h30. Tradicionalmente, o Férias na PI reúne milhares de pessoas na Praia de Iracema.

Don L, West Reis e Makem são os nomes cearenses da lista, enquanto a dupla Almério e Martins e o rapper Luiz Lins são de Pernambuco. Já a funkeira Ludmilla é do Rio de Janeiro.

No ano passado, por conta da pandemia da Covid-19, o Festival Férias na PI foi realizado no mês de março. O evento contou com shows de Marcos Lessa, Rayane Fortes, banda Jazz e Blues, entre outros.