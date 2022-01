Conheça o som do 'trapseiro', novo ritmo que West Reis consolida no Brasil

O trapseiro pede passagem e batalha seu espaço no mercado. A mistura pode parecer inusitada, afinal, o ritmo une heranças do forró e do rap. West Reis é o nome reconhecido por cruzar estas fronteiras sonoras. Reconhecido pelo trabalho no trap, o cantor e compositor adicionou o corre do piseiro ao caldeirão de referências musicais. Leia mais Verso Que trap é esse? Artistas cearenses misturam piseiro, rap, reggaeton, brega e forró e se destacam Verso Onde surgiu o trap? Conheça os pioneiros do som derivado do rap

A estrada do trapper cearense tem sido luminosa ao longo de 2021. Uma composição sua e do pernambucano Luiz Lins é sucesso na voz do artista João Gomes. O single “Mete o Block Nele” foi lançado em julho com o "DVD Ao Vivo em Fortaleza". A música ultrapassou 49 milhões de visualizações no YouTube.

O destaque nacional como compositor evidencia o esforço de um jovem nascido e criado no São João do Tauape. O trapseiro de West Reis ganhou força com o recente lançamento dos singles "Aquele Chá" e "Cobertor". É como se o músico chegasse ao ponto ideal da alquimia sonora que criou. "Acho que para mim não existe significado maior que a dedicação", faz questão de enfatizar.

O último ano reservou uma audiência com números favoráveis. Só na plataforma Spotify, coleciona mais de 1 milhão de streams. São mais de 86 mil ouvintes espalhados por 62 países. Com 23 singles lançados na carreira, West assinou também os EPs “Selva” (2020) e “Isso que é foda” (2020). Este último conta com a participação de um nome de peso, o cantor Aldair Playboy.

Influências musicais

Os EPs foram gravados durante a pandemia. O isolamento social, necessário a frear a transmissão do vírus, aflorou a criatividade e a buscou por novas fontes de inspiração. Os trabalhos carregam uma sonoridade única capaz de atravessar trap e o brega. "O trapseiro surgiu depois de um estudo. Pesquisei e não ouvi algo parecido com o que eu queria entregar, então eu mesmo produzi. Aproveitei o momento e a oportunidade que João me deu no mercado", detalha.

Legenda: West Reis e a busca atenta por imprimir um novo estilo musical Foto: Luiz Mendes