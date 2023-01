Os polos de Pré-Carnaval oficial em Fortaleza recebem pelo segundo fim de semana foliões para festejar com shows e blocos de rua.

Neste domingo (29), a festa ocorre nos tradicionais polos do Benfica, com Grupo DTF, DJ Tome Batom Vermelho, Alan Morais e os Doidos da Asa/Sanatório e Transacionais; e do Raimundo dos Queijos, no Centro, com Roda de Bamba, Cris Malagueta e Nosso Samba.

O Pré-Carnaval de Fortaleza começou no dia 20 de janeiro e segue até o dia 12 de fevereiro.

Veja as imagens:

Legenda: Pré-Carnaval no bairro Benfica, em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Pré-Carnaval na Praça dos Correios, no polo do Raimundo dos Queijos, em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Alan Morais e os Doidos da Asa, no Pré-Carnaval do Benfica Foto: Thiago Gadelha