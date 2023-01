Pré-Carnaval de Fortaleza: Saiba como chegar aos polos do Ciclo Carnavalesco 2023

O Ciclo Carnavalesco de Fortaleza já está na rua e a folia se distribui em nove polos. Nos quatro fins de semana que antecedem o Carnaval, as bandas e blocos que compõem a programação do Pré-Carnaval se apresentam de sexta a domingo.

A Prefeitura garante ao longo do fim de semana as linhas regulares do Sistema de Transporte Público Coletivo, permitindo o acesso aos locais do evento. Operam, nos dias úteis, 1.676 veículos diários na frota regular, 1.027 aos sábados e 507 aos domingos.

Veja as linhas de ônibus que passam pelos polos

Praça do Ferreira

086 Bezerra De Menezes / Santos Dumont

355 Siqueira / José Bastos / Centro

374 Aracapé / Centro

385 Conjunto Ceará / Centro

390 Parangaba / João Pessoa / Centro

610 Cidade dos Funcionários / Conjunto Alvorada / Centro

611 Cidade dos Funcionários / Cofeco / Lago Jacarey / Centro

650 Messejana / Centro / BR Nova / Expresso

666 Jardim Castelão / Centro

710 Conjunto Ceará / Bonsucesso / Centro (Topic)

Mercado dos Pinhões

077 Parangaba / Mucuripe

086 Bezerra de Menezes / Santos Dumont

713 Santos Dumont / Perimetral

901 Dom Luís / Papicu / Centro

Mocinha

073 Siqueira / Praia De Iracema

077 Parangaba / Mucuripe

711 Barra do Ceará / Cais do Porto

713 Santos Dumont / Perimetral

752 Caça e Pesca / Centro

901 Dom Luís / Papicu / Centro

Aterro/Aterrinho da Praia de Iracema

011 Circular I / Centro

071 Antônio Bezerra / Mucuripe

073 Siqueira / Praia de Iracema

077 Parangaba / Mucuripe

092 Antônio Bezerra / Papicu / Praia de Iracema

711 Barra Do Ceará / Cais do Porto

906 Caça e Pesca / Serviluz / Centro

Benfica (Praça João Gentil)

030 Siqueira / Papicu / 13 de maio

403 Parangaba / Expedicionários / Centro

407 José Walter / Expedicionários / Centro

605 José Walter / BR 116 / Avenida I / Centro

755 Curió / Riomar Kennedy

Barra do Ceará Marco Zero

120 Vila do Mar / Náutico / Antônio Bezerra I

130 Vila do Mar / Náutico / Antônio Bezerra II / SFS

Polo dos Queijos (Raimundo dos Queijos)

038 Parangaba / Papicu

042 Antônio Bezerra / Francisco Sá / Papicu

086 Bezerra de Menezes / Santos Dumont

089 Expresso / Parangaba / Papicu

713 Santos Dumont / Perimetral

Parque Rachel de Queiroz

060 Parquelândia / Parangaba

075 Campus do Pici / Unifor

080 Francisco Sá / Parangaba

389 Antônio Bezerra / Jovita Feitosa / Centro

703 Paupina / Pici

706 Barra do Ceará / Antônio Bezerra

Passeio Público (Praça dos Mártires)

042 Antônio Bezerra / Francisco Sá / Papicu

314 Henrique Jorge / Centro

355 Siqueira / José Bastos / Centro

390 Parangaba / João Pessoa / Centro

728 José Walter / Centro

906 Caça e Pesca / Serviluz / Centro

Outros transportes

Além dos ônibus de transporte público, há outras opções para chegar aos polos como o TopBus+, serviço de transporte público sem rota fixa sob demanda. Para solicitar o veículo, basta fazer o download do aplicativo gratuito. Os transportes de aplicativo também podem ser utilizados para os deslocamentos.

Todos os polos contam ainda com estações do Bicicletar próximas. Na Praça João Gentil e na Praça do Ferreira, as estações ficam nas praças mesmo, assim como o Aterro/Aterrinho da Praia de Iracema, que possui três estações ao longo da orla.

Mercado dos Pinhões e Mocinha: estação a 300 metros na Rua João Cordeiro (EEFM Santa Luzia)

estação a 300 metros na Rua João Cordeiro (EEFM Santa Luzia) Barra do Ceará: estação do Marco Zero (Rua José Roberto Sales) e do Mercado dos Peixes Vila do Mar a 450 metros

estação do Marco Zero (Rua José Roberto Sales) e do Mercado dos Peixes Vila do Mar a 450 metros Polo dos Queijos: estação na Av. Conde D´Eu, em frente ao Centro Cultural BNB, a 150 metros

estação na Av. Conde D´Eu, em frente ao Centro Cultural BNB, a 150 metros Passeio Público: estação no Mercado Central de Fortaleza a 300 metros

estação no Mercado Central de Fortaleza a 300 metros Parque Rachel de Queiroz: estação próxima ao North Shopping (Rua Braz de Francesco) a 450 metros