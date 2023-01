Pré-Carnaval Fortaleza 2023: qual a programação de hoje, sexta-feira (27)

Bloco do Prazer, Luxo da Aldeia, Dj Patifaria e a banda Dujambu garantem a animação desta sexta-feira de Pré-Carnaval em Fortaleza. A folia acontece nos polos carnavalescos da Praça do Ferreira e do Mercado dos Pinhões.

Na Praça do Ferreira a festa começa às 18h com o Bloco do Prazer, comandado pela cantora Lidia Maria. No repértório, frevo, axé, marchinha, afoxé, samba e forró devem animar os foliões. Na sequencia, às 20h, o grupo Luxo da Aldeia assume a festa com cancioneiro genuinamente cearense.

No polo do Mercado dos Pinhões, a folia começa às 19h com a discotecagem de Dj Patifaria e segue em ritmo paraense com a banda Dujambu.

Praça do Ferreira

Endereço: Rua Floriano Peixoto (Centro)

18h - Bloco do Prazer

20h - Luxo da Aldeia

Mercado dos Pinhões

Endereço: Praça Visconde de Pelotas, s/n (Centro)

19h - DJs Patifaria

20h - Dujambu