Programação do 2º fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza é divulgada; confira

A programação do segundo fim de semana de Pré-Carnaval da Prefeitura de Fortaleza foi divulgada nesta terça-feira (24). São nove polos espalhados pela cidade, com shows e blocos de rua entre sexta-feira (27) e domingo (30).

A folia começou no dia 20 e ocorre até 12 de fevereiro. O segundo fim de semana conta com atrações como Luxo da Aldeia, Transacionais e os blocos 'Num Ispaia Sinão Ienche' e 'Mambembe'. A banda pernambucana Academia da Berlinda faz show no Aterrinho de Praia de Iracema.

Confira programação do segundo fim de semana de Pré-Carnaval

Praça do Ferreira

Endereço: Rua Floriano Peixoto (Centro)

Data: 27/01 (sexta-feira)

18h - Bloco do Prazer

20h - Luxo da Aldeia

Data: 28/01 (sábado)

18h - Concentra mas não sai

20h - Samba Vadio

Aterrinho Praia de Iracema

Cortejo saindo do antigo Boteco Praia até o Aterrinho da Praia de Iracema

Data: 28/01 (sábado)

A partir das 16h

Unidos da Cachorra

Camaleões do Vila

Baqueta

Bonde Batuque + convidado

DJs Castilho Delgado

Piracema

Academia da Berlinda

Mercado dos Pinhões

Endereço: Praça Visconde de Pelotas, s/n (Centro)

Data: 27/01 (sexta-feira)

19h - DJs Patifaria

20h - Dujambu

Data: 28/01 (sábado)

17h - Bloco Mambembe

19h - DJ Tome Batom Vermelho

20h30 - Iracema Bode Beat

Benfica

Endereço: Rua João Gentil - Benfica

Data: 28/01 (sábado)

18h - Luiz da Viola

20h - Yane Caracas

Data 29/01 (domingo)

10h - Grupo DTF

11h - DJ Tome Batom Vermelho

12h - Alan Morais e os Doidos da Asa / Sanatório

14h30 - Transacionais

Mocinha

Endereço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles

Data: 28/01 (sábado)

18h - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Barra do Ceará (Marco Zero)

Endereço: Av. Radialista José Lima Verde

Data: 28/01 (sábado)

16h - Jéssica Amora

18h - Jean Dumond

Raimundo dos Queijos

Endereço: próximo à Rua General Bezerril, 151 - Centro

Data: 29/01 (domingo)

10h - Roda de Bamba

12h - Cris Malagueta

14h - Nosso Samba

Parque Rachel de Queiroz

Endereço: Avenida Gov. Parsifal Barroso (Presidente Kennedy)

Data: 28/01 (sábado)

17h - Tia Alê Alegria

19h - Diana Franco e Banda

Passeio Público

Endereço: Rua Dr. João Moreira - Centro

Data: 29/01 (domingo)

9h - Pacote de Biscoito