Moana, Homem-Aranha, saia de tule: confira os itens de Carnaval mais vendidos no Ceará

A contagem regressiva para o Carnaval já começou, mas os preparativos iniciaram ainda em janeiro. Fantasias, looks diferentes, glitter, roupas de banho devem compor a mala dos foliões.

Com os consumidores cearenses não seria diferente, itens como saia fitilho, máscara led, vestido de lantejoulas estão entre os mais vendidos no Estado pelo marketplace Shoppe.

De acordo com um levantamento realizado pela plataforma de comércio eletrônico, houve um aumento de mais de 800% nas buscas pelo termo fantasias de carnaval no início do ano. Os pedidos, por sua vez, aumentaram em 300% quando comparado com dezembro de 2022.

Além disso, há uma tendência dos consumidores de personalizar o looks. A busca por adereços e acessórios também apresentou um crescimento expressivo.

O top 5 termos mais buscados foram: tatuagem temporária, cinto coldre, peruca, maquiagem neon e máscara de carnaval.

Confira os itens mais vendidos no Ceará

1. Saia fitilho

Legenda: Saia de fitilho (dourada) está entre os itens mais buscados Foto: Natinho Rodrigues

2. Fantasia Homem Aranha

3. Saia de tule

Legenda: Saia de tule é ótima opção para fantasia de crianças Foto: Kid Junior/SVM

4. Biquíni hot pants

Legenda: Biquíni hot pants pode compor diversos looks Foto: Maria Martins

5. Fantasia Moana

6. Glitter

7. Fantasia anjo

8. Máscara led

9. Mini guarda-chuva

Legenda: Mini guarda-chuva colorido é opção de fantasia Foto: Camila Lima

10. Vestido de lantejoulas

Legenda: Peças de lantejoula estão entre os itens mais vendidos Foto: Helene Santos