Último fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza tem Sandra de Sá; veja programação

O último fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza começa nesta sexta-feira (10) e segue até domingo (12). Foram confirmadas pela Prefeitura atrações como Sandra de Sá e Superbanda, além de artistas locais e blocos de folia.

As atrações são distribuídas em nove polos: Marco Zero da Barra do Ceará, Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas), Mocinha (Rua Padre Climério com Rua João Cordeiro), Aterrinho da Praia de Iracema, Benfica (Praça João Gentil), Polo dos Queijos (Raimundo dos Queijos), Parque Rachel de Queiroz e Passeio Público

VEJA A PROGRAMAÇÃO

Praça do Ferreira

Data: 10/02 (sexta-feira)

18h - Maracatu Solar

19h - Luxo da Aldeia

Data: 11/02 (sábado)

18h - Concentra, Mas Não Sai

20h - Superbanda

Aterrinho Praia de Iracema

Cortejo saindo do antigo Boteco Praia até o Aterrinho da Praia de Iracema

Data: 11/02 (sábado)

16h - Baqueta + convidado

16h40 - Bonde Batuque

17h20 - Camaleões do Vila

18h - Unidos da Cachorra

18h30 - DJ Silas Costa

20h - Bloco Mambembe

21h - Sandra de Sá

Mercado dos Pinhões

Data: 10/02 (sexta-feira)

19h - Batuque de Mulher

20h - Banda 14 Zero Meia

Data: 11/02 (sábado)

17h - Caravana Cultural

19h - DJ Ada Porã

20h - Lidia Maria e Bloco do Prazer

Benfica

Endereço: Rua João Gentil - Benfica

Data: 11/02 (sábado)

18h - Orquestra Solar de Tambores

19h30 - Ercilia Lima

20h30 - Renato Black

Data 12/02 (domingo)

10h - Maracatu Nação Palmares

11h - Afoxé Omorisa Odé

12h - Superbanda

14h - Yana Caracas

Mocinha

Endereço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles

Data: 11/02 (sábado)

18h - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Barra do Ceará (Marco Zero)

Endereço: Av. Radialista José Lima Verde

Data: 11/02 (sábado)

17h - Batuque Baobab

18h30 - Diana Franco

Raimundo dos Queijos

Endereço: próximo à Rua General Bezerril, 151 - Centro

Data: 12/02 (domingo)

10h - Luiz da Viola

12h - Cris Malagueta

14h - Grupo DTF

Parque Rachel de Queiroz

Endereço: Avenida Gov. Parsifal Barroso (Presidente Kennedy)

Data: 11/02 (sábado)

17h - Banda Pacote de Biscoito

19h - Andrew Devis

Passeio Público

Endereço: Rua Dr. João Moreira - Centro

Data: 12/02 (domingo)

9h - Tia Samila e sua Turma

10h30 - Bloquinho da Aquarela