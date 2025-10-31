Diário do Nordeste
Banner do My Deezer Year

Tecnologia

Retrospectivas do Deezer e Apple Music são liberadas pelas plataformas; veja como fazer a sua

É possível acompanhar os rankings gerais do serviço, como os artistas, músicas e álbuns mais ouvidos do ano

Redação 28 de Novembro de 2023
Nomes nacionais do axé são cotados para ter música do Carnaval 2023

É Hit

Qual é a música do Carnaval de 2023? Veja os hits que estão na disputa

Músicas de Filipe Escandurras, Ivete Sangalo, Léo Santana, entre outros nomes, estão fortes em rádios e aplicativos

Redação 15 de Fevereiro de 2023
Virginia e Zé Felipe em 'Facilita Aí'

Opinião

Zé Felipe revive 'Stereo Love' em 'Facilita Aí' com Virginia e repete fórmula de 'Coração Cachorro'

Público responsabiliza crescimento de música ao trabalho de esposa de cantor nas redes sociais

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 07 de Fevereiro de 2023
Juliette passou temporada em casa de Anitta logo quando saiu do BBB 21

É Hit

Juliette canta música assinada por Anitta em EP; conheça letras

No Instagram, batida de forró é ouvida em storie de divulgação do repertório

Redação 02 de Setembro de 2021
DJ Ivis alcançou o topo dos aplicativos de streaming de música durante a pandemia

É Hit

DJ Ivis, preso no Ceará, emplaca composição 'Rolê' em primeiro lugar no Spotify

Apesar do sucesso, paraibano teve contrato com gravadora Sony Music encerrado

Redação 22 de Julho de 2021
Xand Avião, MC Danny e DJ Ivis

É Hit

Clipe de DJ Ivis com Xand Avião e MC Danny é tirado do ar no YouTube

Música também não tocam mais nos aplicativos como Deezer e Spotify

João Lima Neto 16 de Julho de 2021
Dennis mistura funk ao trap em parceria

É Hit

Dennis lança 'Deixa de Onda' com Ludmilla e Xamã; assista

Produtor musical estudou mistura do funk e trap durante período de isolamento social contra o coronavírus

Redação 22 de Janeiro de 2021