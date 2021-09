Juliette canta música assinada por Anitta em EP; conheça letras

Os fãs da ex-BBB Juliette aguardam a liberação do primeiro EP da paraibana com ansiedade, nesta quinta-feira (2). A produção musical leva seis composições, algumas com termos bem nordestinas.

"Bença", "Diferença mara", "Doce", "Sei lá", "Benzim" e "Vixe que gostoso" são os títulos do primeiro trabalho da paraibana. Ela divulgou os nomes das composições em 11 de agosto, no Twitter.

Segundo o G1, o EP tem uma música assinada por Anitta e pela dupla Umberto e Mãozinha, que escreveu hits como "Show das poderosas" e "Bang". A canção feita pelo trio se chama "Doce".

"Bença" e "Diferença mara" foram escritas pelos paraibanos Dann Costara é Zé Neto, do grupo Os Gonzagas. Gravadora de Anitta Legenda: Juliette já aparece no casting da gravadora fundada por Anitta Foto: Reprodução/Rodamoinho Records A paraibana Juliette atraiu olhares de diferentes gravadoras ao sair do BBB 21. O lado cantora aflorado dentro do reality despertou ainda o interesse de artistas para gravações de feat como Luan Santana e Wesley Safadão. Após sair da casa, Juliette ficou próxima de Anitta em todos os sentidos. A relação com a carioca não ficou só no empréstimo da casa no Rio de Janeiro ou em uma carona de jatinho, mas também nos cuidados na música. Juliette acabou assinando com a Rodamoinho Records, gravadora fundada por Anitta que tem parceria com a Virgin Music Brasil. A empresa é uma parceria entre a Work Show e a Universal.