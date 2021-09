Juliette revela capa do EP de estreia; arte foi mudada repentinamente

Juliette divulgou nesta quarta-feira (1º) o que há muito se esperava entre os fãs: a capa de seu EP de estreia como cantora. Uma mudança repentina, no entanto, intrigou o fandon da campeã do BBB 21. Segundo o site Popline, mais cedo havia sido divulgada outra capa, mas logo depois foi apagada das redes sociais da paraibana.

Uma nova arte foi postada como sendo a oficial para todas as plataformas digitais. O motivo da mudança, porém, não foi divulgado pela cantora. Juliette comemorou o lançamento do disco.

"Chegou a hora de assumir a minha melhor faceta. Conheçam a capa do meu sonho! A música sempre foi o meu refúgio, ela me leva a lugares lindos… Aqui estou eu! Meu EP estará disponível amanhã em todas as plataformas de streaming", escreveu Juliette.

Comparações

No twitter, fãs apontaram a semelhança da identidade visual com discos de outros músicos.

"Será que Demi foi inspiração para Juliette? Demi ficaria feliz de ver essa semelhança lindíssima", disse uma internauta.

Legenda: Usuários do twitter começaram a comparar a arte antiga do EP de Juliette com trabalhos de outros artistas Foto: Reprodução Twitter

"Pode copiar só não faz igual espero que a equipe da Juliette apague e faça de novo", disse outra usuária.

Legenda: Usuária compara capa de EP de Juliette Foto: Reprodução Twitter

