Juliette se muda para mansão no Rio de Janeiro e alaga imóvel poucas horas depois

Juliette Freire, 31, teve um final de semana cheio de novidades. A campeã do BBB 21, da TV Globo, se mudou da mansão de Anitta, 28, onde estava desde maio, quando saiu do confinamento no reality show.

No último final de semana, ela revelou que alugou um imóvel no Rio de Janeiro, onde deve permanecer por motivos profissionais. "O povo perguntando onde eu estou, estou na casa nova", contou aos seguidores. "O primeiro domingo aqui."

"Nós alugamos uma casa no Rio", explicou. "Tenho outras prioridades agora, não quis comprar. Pegamos uma casa mobiliada e vamos fazer alguns ajustes para ficar com a minha cara."

"Estou muito feliz, muito grata", disse. "A casa é muito bonitinha. Estamos morando eu, meus amigos, que são minha equipe, minha mãe, que está vindo da Paraíba, e meu irmão. Espero que esse lar me traga muita felicidade e prosperidade."

Alagamento

Contudo, uma das primeiras lembranças na nova casa foi um alagamento. A ex-BBB esqueceu que havia ligado a hidromassagem, o que fez com que o aparelho transbordasse e a água se espalhasse por vários cômodos do térreo da mansão.

Vizinha, a também ex-BBB Rafa Kalimann foi uma das que ajudaram a secar tudo. Com rodos e vassouras, elas empurraram a água para a piscina, onde se jogaram depois.

De acordo com o jornal Extra, o novo lar de Juliette tem seis quartos, sendo cinco suítes. O aluguel de um imóvel similar no mesmo condomínio custaria em torno de R$ 25 mil por mês, além de R$ 2,2 mil de taxa de condomínio e R$ 2,5 mil de IPTU.