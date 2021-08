Juliette aluga casa nova no Rio de Janeiro: 'Muito feliz e grata'

Juliette Freire compartilhou no Instagram neste domingo (8) sua nova casa no Rio de Janeiro. A campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21 alugou uma residência mobiliada e anunciou que ainda fará alguns ajustes para deixar o lar "com a sua carinha".

"O primeiro domingo na casa nova", disse a paraibana. Desde que saiu do BBB, a paraibana estava morando na casa de Anitta. Ela se despediu da residência da funkeira oficialmente nesse sábado (7) e agradeceu o acolhimento.

"Último dia nessa casa que me acolheu de braços e portas abertas e que me deu não só um lar, mas me deu segurança e amizade para que eu trilhasse os primeiros passos nessa minha nova vida", publicou Juliette nos stories.

A vencedora do BBB 21 afirmou que "fez laços reais" e foi muito feliz na casa de Anitta. "Muito obrigado Anitta e família. Vocês são minha nova família, tenho certeza disso".

Casa alugada

Juliette comentou que no momento preferiu alugar uma casa em vez de comprar e explicou a decisão: "Tenho outras prioridades agora, não quis comprar. Pegamos uma casa mobiliada e vamos fazer alguns ajustes".

VEJA VÍDEO:

Nos registros, é possível ver que a residência tem uma piscina, a qual a paraibana comentou que "parece uma ilhazinha". A casa também conta com uma deck com geladeiras e churrasqueira.

A paraibana anunciou que vai morar com seus amigos, que fazem parte de sua equipe, além de sua mãe e seu irmão. "Eu estou muito feliz, muito grata. Nunca imaginei, a casa é muito bonitinha", declarou.