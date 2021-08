Tarcísio Meira e Glória Menezes apresentam melhora, mas continuam internados em São Paulo

O ator Tarcísio Meira, 86, e a atriz Glória Menezes, 85, têm boa evolução do quadro clínico, após terem sido internados com Covid-19 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no sábado (7). As informações são do G1.

Segundo a assessoria de imprensa dos atores, Tarcísio está evoluindo bem e a equipe médica está com esperanças. O ator foi intubado "para melhor conforto do tratamento". Não há previsão de alta. Já Glória apresenta "leves sintomas", está "evoluindo bem" e "deve ter alta em breve", informou a assessoria ao site. Casados há 59 anos, os dois foram diagnosticados com a doença na última sexta-feira (6). Casal vacinado com duas doses O casal tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em fevereiro no município de Porto Feliz, em São Paulo. Já a segunda dose foi aplicada em março. Legenda: Atores estão casados há mais 60 anos e vivem no interior de SP, onde se vacinaram Foto: Divulgação / Prefeitura de Porto Feliz Morte "assusta", disse o ator No fim de 2019, após ficar 11 dias internado por conta de uma pneumonia, Tarcísio Meira fez um desabafo ao falar sobre a morte: "Me assusta. Ninguém gosta de pensar que o fim está chegando. Mas ele está chegando para mim. É triste também lidar com a perda dos amigos", comentou ele. "A esta altura da vida, muitos colegas da minha idade se foram. Daqui a pouco, vou eu. Talvez eu deixe um vazio nas pessoas", completou. Na ocasião, ele lamentou estar fora da TV. "Os autores não acreditam que existam velhos na família brasileira, nem que eles tenham papel relevante. Sabe como é, são jovens autores, que se preocupam com os jovens. O que eles deveriam saber é que hoje são as pessoas de idade que passam mais tempo na frente da televisão assistindo às novelas. E essas pessoas sempre acompanharam minha carreira e a da Glória".