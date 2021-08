Faleceu na madrugada deste sábado (7) o pai de Zilu Godoi, Geraldo Godoi, aos 89 anos, em decorrência da Covid-19, de acordo com nota publicada nas redes sociais da ex-mulher de Zezé di Camargo. Na quinta-feira (5), ele havia sido entubado.

Geraldo estava internado em um hospital de Goiânia (GO), desde o final de julho, após sofrer uma queda, que ocasionou na fratura de três costelas e um pulmão perfurado. Na unidade de saúde, o idoso foi diagnosticado com Covid-19.

Nas redes sociais, Zilu compartilhou informações sobre o estado de saúde do pai ainda na sexta-feira (6) e lamentou por não estar perto do pai, já que passa por um processo migratório nos Estados Unidos e está proibida de sair do país até que seja concluído.

"Toda essa situação me deixa ainda mais transtornada e com sensação de impotência! Peço que todos vocês que gostam de mim, façam suas preces e orações para que meu pai, Geraldo Godoi, receba um milagre", disse.

Além do pai, a mãe de Zilu, Juvercina Godoi, de 87 anos, também foi diagnosticada com o vírus, mas segue com o tratamento em casa.

De acordo com o comunicado de Zilu, não haverá velório e o enterro será restrito a poucos familiares.