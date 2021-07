Zilu desabafa em vídeo após Zezé Di Camargo comemorar vitória judicial

Zilu Godoi desabafou em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (8), sobre a declaração do ex-marido, Zezé Di Camargo, onde ele comemora a vitória no processo que ela movia contra o cantor.

"Eu estou vendo rolar nas redes sociais aí meu ex-marido se vangloriando porque veio ontem a notícia do processo que estávamos movendo um contra o outro e ele ganhou. Mas, lá em cima Deus sabe quem ta certo e quem ta errado. A justiça do homem prevaleceu, mas a justiça de Deus ele sabe que ela virá", disse a influenciadora.

No video gravado, Zilu diz que foi imatura e que ao longo do relacionamento com o sertanejo, na emoção, foi assinando todos os documentos pedidos por ele.

"Eu jamais entraria com um processo se eu não tivesse certeza do que tava acontecendo na minha vida. Tanto que uma fazenda, que vale 30 milhões, ele me deu 2 milhões da minha parte, e seria mais. A justiça do homem é assim, sempre olha para o lado mais forte, e ele ganhou, realmente".

Zilu diz que não vai recorrer

Apesar de dizer que poderia recorrer pela 3ª vez, Zilu disse que não o fará. "Chega, o que ele me deu foi pouca coisa, mas vou fazer essa pouca coisa acontecer e eu posso viver muito bem com isso, da minha maneira, eu só queria que ele parasse de se autopromover em cima disso", desabafa.

"Ele diz que está feliz, eu também estou feliz por ele. Agora, a mulher dele usar as redes sociais para tripudiar em cima de mim, não é certo, não é justo. Eu estou muito chateada, não de ter perdido, mas com a forma que ele está conduzindo a situação", diz ela.