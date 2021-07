Entenda a briga entre Rodrigo Faro e Zezé Di Camargo; cantor esclarece fala sobre mãe do ator

O fim de semana começou quente para o apresentador Rodrigo Faro e o cantor Zezé Di Camargo. Eles se desentenderam após um comentário do sertanejo sobre a postura do apresentador em relação à audiência e rendeu respostas dos dois nas redes sociais.

A polêmica começou quando Rodrigo Faro, que testou positivo para Covid-19, fez uma participação em outro programa do SBT. Segundo o apresentador, funcionários da emissora disseram que ele não precisava fazer um novo exame antes da gravação porque ele já havia testado negativo no mesmo dia em outra ocasião.

O fato gerou até uma nota oficial do SBT, que confirmou o primeiro teste negativo de Faro na ocasião e disse que o apresentador não circulou pelas dependências da emissora, tendo ficado restrito ao camarim e estúdio de gravação.

Comentário de Zezé

O caso rendeu um comentário de Zezé Di Camargo nas redes sociais. O sertanejo disse que Faro, apesar do talento, venderia "até a mãe por audiência".

"Rodrigo é um menino talentoso, um grande apresentador, mas vende até a mãe por audiência. Uma pena!", disse Camargo.

O comentário não foi bem recebido por Faro, que se defendeu também nas redes sociais. Em vários posts, o apresentador disse respeitar a carreira do cantor, mas pediu respeito com a própria mãe em relação ao comentário.

Rodrigo Faro apresentador de TV Você tem todo o direito de achar o que quiser de mim, mas não fale da minha mãe, por gentileza", disse.

O apresentador lembrou que começou a trabalhar desde os 6 anos e fez uma comparação com a carreira do cantor, que também está no mercado há anos.

Resposta depois da polêmica

Depois das postagens de Faro, Zezé Di Camargo respondeu o apresentador, mais uma vez nas redes sociais, dizendo que não havia feito comentários sobre a mãe dele. A crítica, reiterou Zezé, foram direcionadas às atitudes do apresentador.

Legenda: Zezé Di Camargo responde comentários de Rodrigo Faro nas redes Foto: Reprodução

"Quando a gente fala isso, a gente não está falando da mãe da pessoa, né! Pelo contrário, a gente está exaltando, está dizendo que o cara é capaz de fazer até alguma coisa pela mãe por alguma coisa. Então, Rodrigo, você sabe que não falei da sua mãe. Pelo contrário, respeito muito as mães de todo mundo. Não conheço sua mãe, mas respeito muito ela como ser humano, uma mulher, uma mãe e uma senhora que já deve ser. Enfim, não falei da sua mãe, falei de você," disse Camargo.

O sertanejo ainda justificou os comentários sobre audiência com relações antigas com o apresentador, que teriam gerado uma mágoa entre eles.

"Eu tenho motivo pra falar isso, você sabe. Sua produção sabe disso há algum tempo. Se você insistir no assunto, eu vou pegar a montagem de dois programas que nós fizemos para mostrar porque eu estou falando isso. E é só todo mundo lembrar o que você fez na época da morte do nosso querido Gugu, qual foi sua atitude. Então, cara, sua mãe é um anjo como a minha e tenho o maior respeito. Você sabe muito bem que não estou usando nada contra à sua mãe," disse Zezé.

Zezé Di Camargo cantor sertanejo A internet não perdoa. Eles têm tudo gravado. Muita saúde, principalmente para sua mãe. Eu nunca quis ofendê-la, jamais quis atacá-la. Saúde aí companheiro. Mas ó, cabeça, a vida não é só audiência não, tá. Respeito aos amigos, a gente tem que ter. Tá bom?", concluiu.

O cantor ainda desejou uma rápida recuperação de Faro por conta da Covid-19.