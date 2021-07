Zé Vaqueiro grava clipe sunset em topo de prédio em Fortaleza

O cantor Zé Vaqueiro lançou o clipe da música “Me Chamando Pra Fazer” no YouTube. Gravado em Fortaleza, o vídeo apresenta um visão do pôr do sol de Fortaleza do alto de um prédio. A composição é assinada por DJ Ivis e Val Lima.



O forrozeiro captou imagens de um heliponto que contou com show de luzes e sinalizadores de fumaça. A música é um dos principais sucessos do novo EP de Zé Vaqueiro, com uma pegada mais romântica.

Veja clipe:



Não é a primeira vez que Zé Vaqueiro explora cenários de clipes em Fortaleza. As cenas de "Letícia" foram captadas em uma bar na periferia da capital cearense.

Atualmente, Zé Vaqueiro é integrante do casting da produtora Vybbe e recém-contratado pela Sony Music. Com pouco tempo no mercado nacional, ele já conta com sete músicas no Top 200 do Brasil de plataformas como Deezer e Spotify.