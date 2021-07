Mumuzinho e Diogo Nogueira falam de amizades em 'Gente Que Gosta Da Gente'

Após disponibilizar as músicas do EP “Playlist 2” nas plataformas digitais, que conta com mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais, Mumuzinho lançou clipe de “Gente que gosta de gente” no YouTube. A produção é um feat com o sambista Diogo Nogueira.

“Como nunca tínhamos gravado junto, mas sempre tive um carinho e admiração muito grande por ele, escolhi uma música que fala sobre amizade e como é bom estar perto de gente que a gente gosta. Estou muito feliz com o resultado e espero que meu fãs também curtam esse o resultado”, explicou Mumuzinho.

Veja clipe:



“Gente Que Gosta Da Gente” faz parte do repertório de seis músicas inéditas de “Playlist 2”. A produção conta ainda com as participações especiais de Karinah e da dupla Matheus e Kauan – canção com os sertanejos entrou no TOP 200 do Spotify e se aproxima dos 4 milhões de visualizações, no YouTube.

Apresentada em fevereiro, a primeira parte de “Playlist” chegou com sete faixas. O projeto marca o retorno à música romântica de Mumuzinho, que hoje soma mais de oito milhões de fãs nas redes sociais.