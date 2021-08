Juliette anuncia carreira musical e lançamento de seis músicas

Juliette Freire vai estrear sua carreira musical ainda neste ano. A campeã do BBB 21 lançará um Extended Play (EP) contendo seis músicas inéditas até o fim deste semestre.

A paraibana de 31 anos divulgou a informação ao portal Hugo Gloss nesta quinta-feira (5). Ela foi contratada pela Rodamoinho Records, a empresa de Anitta, e lançará o EP em parceria com Virgin Music Brasil.

Um EP é considerado um "mini-álbum", por ser longo demais para ser single e muito curto para ser um álbum completo.

Músicas serão produzidas e compostas por músicos paraibanos, além de nomes já conhecidos no cenário da música nacional. Detalhes ainda não foram revelados, mas o álbum será disponibilizado nas plataformas de streaming.

Realização de sonho

Em entrevista ao site Hugo Gloss, Juliette, que virou um fenômeno das redes sociais, não escondeu a ansiedade e afirmou que está "contando as horas" para dividir essa nova etapa de sua vida com os fãs.

"Eu sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas. Construir todo esse meu universo é um sonho", relata.

Parcerias musicais de Juliette

Desde que saiu do BBB 21 como a grande vencedora, onde ficou conhecida também por soltar a voz e encantar os participantes e os telespectadores, Juliette já cantou com diversos artistas.

Ao lado de Gilberto Gil, participou de live junina e dividiu o palco com o cantor nas músicas "Asa Branca", "Esperando na Janela" e "Estrela".

Ainda no mês de junho, a paraibana disparou nas parcerias e ainda cantou com Wesley Safadão e Alceu Valença, Elba Ramalho e Xand Avião.

JULIETTE CANTORA

Durante o BBB 21, Juliette foi muito elogiada pelos telespectadores sempre que cantava. Diversas músicas que ela cantarolou na casa chegaram a disparar em plataformas de áudio.

Mesmo sem ter nada gravado, Juliette ganhou um perfil verificado no Spotify ainda durante o confinamento. Ao sair do programa, ela disse que poderia estudar para se tornar cantora, o que vai se concretizar com o lançamento de seu EP neste ano.