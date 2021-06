Juliette participa de live junina de Xand Avião neste sábado (26)

Após fazer participações especiais em lives juninas, a campeã do BBB 21 Juliette canta com Xand Avião neste sábado (26). A apresentação começa às 20h com transmissão ao vivo no YouTube.

Juliette confirmou a presença em post no Instagram: "vai ter live com o comandante sim!", publicou. Além da ex-BBB, a live tem participações de Tato da Falamansa e DJ Ivis.

Na live, o cantor relembra grandes sucessos da carreira e novidades que vão ser lançadas nos próximos meses.

Sucesso na música

Ao encantar ao público do BBB com as cantorias, Juliette tem sido requisitada por artistas para as participações nas lives.

No dia 13 de junho, cantou 'Esperando na Janela' e 'Asa Branca' com Gilberto Gil e, desde então, não parou mais. Dividiu palco com Wesley Safadão, Alceu Valença e Elba Ramalho.

Críticas

Apesar do sucesso, a performance musical da sister não tem agradado a todos. Juliette foi alvo de críticas negativas na internet por um jornalista.

"Eu amo Juliette, torci muito por ela. Só dá ela em todas as lives de São João, com os maiores da nossa história. Com [Gilberto] Gil. Com Elba [Ramalho]. Ela sabe cantar? Não sabe", escreveu o jornalista pernambucano Caio Braz.

Maria Gadú saiu em defesa de Juliette: "o mercado inteiro é assim. Ela tá colhendo e aproveitando o que o carisma dela trouxe, e isso é sim, legítimo".