Juliette anuncia documentário e primeiro episódio será lançado dia 29 de junho; saiba detalhes

Juliette Freire, campeã do BBB 21, confirmou que já tem data para o lançamento do documentário sobre a vida dela: dia 29 de junho. A produção irá relatar a trajetória da advogada, desde o nascimento na Paraíba até o sucesso após participação no Big Brother Brasil.

A novidade foi contada por ela durante entrevista ao programa 'Mais Você', comandado por Ana Maria Braga. Segundo Juliette, o documentário ainda deve mostrar os momentos íntimos dos bastidores com a saída da "casa mais vigiada do Brasil".

"Vão ver como cheguei até aqui e o que aconteceu comigo. Tá captando minha infância, trabalho, estudos, tudo que me formou e para saber porque sou isso", explicou à Ana. Veja o trailer:

Ao todo, seis episódios da série de Juliette serão disponibilizados pelo streaming do Globoplay. O primeiro deles tem data marcada para estrear no dia 29 de junho deste ano.

O cronograma de lançamento, segundo a Rede Globo, emissora da qual a maquiadora é contratada, prevê que um episódio novo seja lançado a cada semana.

Honra com projeto

Ainda durante a conversa com Ana Maria Braga, Juliette se emocionou ao explicar como tem embarcado na vida como celebridade.

"Nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar uma coisa dessas, minha gente. Na verdade, eu ainda não me acostumei totalmente com essa ideia. É claro que fico muito honrada com o projeto, confesso que curiosa também", relatou.

O material deve perpassar detalhes intensos da vida da paraibana, como a infância humilde, o AVC da mãe aos 17 anos e até mesmo a morte da irmã.

"Só pelas imagens que tem sido captadas desde o momento que saí da casa, até depoimentos que sei que estão sendo colhidos, vem muita coisa por aí, hein?! Agradeço o carinho da equipe de pessoas incríveis que tem produzido esse projeto. Já vejo como meu xodó", pontuou.