Maria Gadú sai em defesa de Juliette após críticas à performance musical da paraibana

Depois de participar de lives juninas com nomes consagrados da música nacional, Juliette Freire recebeu críticas negativas na internet por sua performance musical, mas em seguida ganhou o apoio dos fãs e da cantora Maria Gadú.

"Eu amo Juliette, torci muito por ela. Só dá ela em todas as lives de São João, com os maiores da nossa história. Com [Gilberto] Gil. Com Elba [Ramalho]. Ela sabe cantar? Não sabe", escreveu o jornalista pernambucano Caio Braz.

“Juliette pode apresentar, ser anfitriã, postar. Cantar é algo muito sublime. E mal cantado é ruim demais kkkkkkk”, continuou.

Ainda segundo Caio, “o problema não é Juliette cantar, se colocar como não-cantora, e sim todo o mercado direcionar toda a atenção do São João a apenas uma celebridade. Cabe mais gente de talento nos palcos das lives”.

Em resposta ao post, Maria Gadú disse que discordava do jornalista, pois "ninguém tira lugar de ninguém".

Durante o BBB 21, a canção “Dona Cila”, de Gadú, foi considerada trilha sonora da sister. Juliette soltou a voz com a canção em diversas ocasiões, a exemplo das noites de paredão em que foi indicada e também na homenagem que fez à irmã falecida.

Saúde mental

Ainda na defesa à paraibana, a paulista chamou atenção para outros temas que merecem ser analisados, como a luta LGBTQIA+ e o racismo, e levantou a questão da saúde mental de uma pessoa em jogo.

Após a repercussão do assunto, o jornalista afirmou que em nenhum momento ofendeu Juliette, mas que “ninguém tá pronto mesmo pra ler qualquer coisa que não esteja no script”.

“Inúmeras vezes defendi Juliette no BBB e outro dia postei que ia ser incrível ela fazer um show de forró dela com muitos artistas nordestinos. Depois que eu a vi participando das lives eu acho que ela tem um longo caminho a percorrer e aparentemente isso não pode ser dito”, concluiu.