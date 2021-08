Postagem de Juliette entra para Guinness por bater 1 milhão de likes mais rápido no mundo

A paraibana Juliette Freire segue sendo destaque pela passagem no Big Brother Brasil (21). A novidade é que uma arte da vitória da advogada divulgada no encerramento do reality entrou para o Guinness World Records, o livro mundial de recordes.

"Juliette se tornou uma sensação durante seu tempo no Big Brother Brasil. Foi seu post no Instagram anunciando que ela havia vencido a 21ª temporada que quebrou esse recorde". diz o site oficial do Guinness World Records.

O post da paraibana atingiu um milhão de curtidas em apenas três minutos. Nesta terça-feira (3), a imagem marca 8,7 milhões de likes.

Não é o primeiro recorde da ex-BBB. Desde a saída do programa, a paraibana soma números expressivos. Ela superou até Sabrina Sato e se tornou a ex-sister mais seguida da história com 32,1 milhões de seguidores no Instagram.

O alto engajamento nas redes sociais atraiu olhares de marcas e multinacionais. Até faculdade divulga cursos de graduação com a paraibana.