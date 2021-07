Neymar “flerta” com Juliette nas redes e Ítalo Ferreira também comenta publicação

Na madrugada deste sábado (31), o jogador Neymar Jr. ‘flertou’ com a ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), Juliette Freire, em post no Twitter. A campeã da edição de 2021 do BBB comentou, na quarta-feira (28), sobre a beleza dos atletas presentes nas Olimpíadas de Tóquio. Depois de algum tempo, Neymar compartilhou a publicação dizendo que, apesar de não estar presente no evento, também é atleta.

A paraibana logo respondeu, em tom de brincadeira: “[risos]... tu gosta, né?! O atleta ok, mas o gato eu não sei não”. Em seguida, continuou: “brincadeira… você é gato também”.

Juliette e Neymar já haviam interagido em outras circunstâncias pelas redes sociais, onde a advogada lhe cobrou uma promessa de presenteá-la com um modelo de óculos da marca ‘Juliet’. No último dia 22, eles se encontraram pessoalmente e postaram fotos no Instagram, ambos com os óculos.

Na quarta-feira, houve ainda a interação do surfista e ganhador do ouro olímpico, Ítalo Ferreira, mas Juliette fez questão de responder os comentários de fãs que torciam pelo possível casal, informando que o atleta já namora. No entanto, Ferreira comentou o post, em seguida, com um “não namoro não”.

Ontem (30), ao desembarcar em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, Ítalo Ferreira falou sobre a "cantada" em Juliette, mas disse que foi apenas "coisa da internet".

"Isso é coisa da internet. Mas eu gostaria de conhecê-la sim, é uma pessoa diferente. Isso que ela mostrou quando estava no 'BBB', que existem pessoas puras no mundo, pessoas que amam e respeitam o próximo independente de qualquer coisa", falou o surfista.

A ex-BBB também teceu elogios às atletas femininas presentes nas Olimpíadas de Tóquio, falando, inclusive, que deseja encontrar a skatista mirim Rayssa Leal, ganhadora da medalha de prata na competição.

Neste contexto, um usuário da plataforma pediu para Juliette se preservar, isto é, se expor menos ao público nas redes. A participante do reality da Globo logo respondeu: “não tenho mais essa opção nessa vida. Eu vim de um reality”.

Durante suas vivências no Big Brother, Juliette ganhou o coração de grande parte do público com o seu jeito alto astral, tecendo, frequentemente, brincadeiras com outros participantes, como os cantores Rodolffo e Fiuk.

A participante, ao deixar o programa e desembolsar R$ 1,5 milhão, ainda conquistou 24 milhões de seguidores somente em uma rede social. Atualmente, este número chega a 32 milhões, tornando-se a ex-BBB mais seguida da história.