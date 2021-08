Juliette revela data de lançamento do primeiro EP

Os fãs da ex-BBB Juliette Freire devem ficar atentos nas plataformas de streaming de música. Em publicação no Instagram, a paraibana revelou a data de lançamento do primeiro EP da carreira como cantora.

“Grata e feliz. Estou ansiosa em poder compartilhar o resultado desse trabalho lindo e cheio de amor com vocês. Façam o pre-save! No dia 2 vai estar disponível em todas as plataformas de streaming", detalhou a campeã do BBB 21.

No início de agosto, Juliette revelou a gravação de seis músicas inéditas.

Parcerias

No BBB, Juliette atiçou os olhares do público ao cantar músicas como "Deus Me Proteja" de Chico César. Ela também chamou atenção com sucessos do forró da banda Magníficos e sertanejo com o cantor Rodolffo.

Desde a saída do BBB 21, Juliette atraiu olhares de vários cantores. No São João de 2021, ela cantou com Wesley Safadão e Xand Avião. Houve ainda a participação de uma live com GIlberto Gil.