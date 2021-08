Wesley Safadão e Juliette cantam 'Anunciação' no Criança Esperança; assista

O cantor Wesley Safadão e a ex-BBB Juliette, ganhadora do BBB 21, chamaram atenção em dueto preparado para o "Criança Esperança". Nas formações rochosas de Quixadá (CE), os dois gravaram um feat de "Anunciação" — sucesso de Alceu Valença.



No início de agosto, a passagem de Juliette pelo Ceará despertou curiosidade na internet. Ela não revelou de forma direta os compromissos no Estado, apenas informou que seria a gravação de um programa.

Assista:

"Para mim é uma honra. Minha primeira vez no 'Criança Esperança', no Nordeste. Estou muito feliz. Tragam um fio de esperança para o povo brasileiro, doem", declarou Juliette em vídeo gravado.

Outro destaque do Ceará foi a música "Investe em Mim". O "Criança Esperança" começou o programa com crianças ao som do hit de Jonas Esticado, seguido por Ivete Sangalo e os Barões da Pisadinha.

Parceria desde o São João

Legenda: Alceu Valença, Juliette e Wesley Safadão em live direto de Campina Grande (PB) Foto: Reprodução/YouTube

A primeira parceria de Wesley Safadão e Juliette começou em julho deste ano. Em live, direto de Campina Grande (PB), os dois uniram vozes no "Arraiá do Safadão".

Eles cantaram juntos sucessos como "Tentativas Em Vão" e "Deus Me Proteja". Na transmissão, Alceu Valença também participou.