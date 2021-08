Juliette publica imagens de bastidores de gravação com Wesley Safadão no Interior do Ceará

A campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21, a advogada, maquiadora e agora cantora Juliette Freire, compartilhou no Instagram, nesta segunda-feira (23), bastidores de um dueto com o cantor Wesley Safadão. O trabalho será uma parceria musical para o programa Criança Esperança. As informações são da revista Vogue.

Juliette em Quixadá

Nas imagens, Juliette aparece em meio às formações rochosas de Quixadá, no Interior do Ceará, trajando um vestido bicolor longo e esvoaçante, assinado pelo estilista brasileiro Vitor Zerbinato. O cantor também compartilhou imagens da parceria.

No começo do mês, Juliette publicou que estava em Fortaleza para gravar "um programa muito lindo e maravilhoso".

À Vogue, a assessoria do programa de campanha nacional de mobilização social da Rede Globo afirmou que os dois cantarão duas músicas juntos para o show do programa, que vai ao ar nesta segunda.

"É um dueto musical para o programa", diz o texto, ressaltando que as fotos divulgadas se tratam das canções gravadas previamente, "Anunciação" e "Disparada".

A ex-BBB comemorou o projeto em comunicado oficial. "Nunca imaginei que um dia estaria fazendo parte desse sonho, que tem uma importância tão grande no Brasil, e que ajuda a tantos projetos que mudam a vida das crianças brasileiras", escreveu, complementando que "estar junto disso tudo em 2021 nem parece real".

Na postagem, a paraibana reiterou a participação no projeto da Globo e fez um apelo em prol da campanha aos seguidores: "Precisamos cuidar uns dos outros. Então vamos ajudar nessa corrente do bem? Se puder, doe".

Repercussão

Diversos amigos e fãs reagiram com entusiasmo ao compartilhamento da novidade no Instagram. "Linda! Vai ser incrível, Ju", escreveu o ex-BBB Gil do Vigor, colega de confinamento da paraibana. A skatista Rayssa Leal, a ex-BBB Gabi Martins, a apresentadora Ana Furtado e até o cachorro Plínio, pet da cantora Anitta, enviaram emojis com corações.

Legenda: Juliette esteve no Ceará recentemente para gravar um programa "lindo e maravilhoso" Foto: reprodução/Instagram

Wesley Safadão escreveu: "Cuida, Ju" na publicação de Juliette, mas, na sequência, compartilhou cliques com a ex-BBB no próprio perfil.

"Hoje às 22h30 tem show de amor e solidariedade na tela da TV Globo, não percam o Criança Esperança", escreveu o artista.

Carreira musical

Contratada pela Rodamoinho Records, empresa de Anitta, Juliette Freire lançará, ainda neste ano, um Extended Play (EP) com seis músicas inéditas. O trabalho será lançado em parceria com a Virgin Music Brasil.

As canções a integrarem o EP serão compostas e produzidas por músicos paraibanos, além de nomes já conhecidos no cenário musical nacional. Apesar de não haver mais detalhes sobre o lançamento, o álbum será disponibilizado nas plataformas de streaming.