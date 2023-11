Retrospectivas do Deezer e Apple Music são liberadas pelas plataformas; veja como fazer a sua

Uma das épocas mais esperadas pelos usuários das plataformas de músicas chegou. A Deezer e a Apple Music liberaram, nesta terça-feira (28), uma retrospectiva completa dos seus usuários em 2023.

Lançado sempre próximo ao fim do ano, o recurso permite que cada usuário descubra quais os gêneros, músicas e artistas mais ouvidos por um perfil desde janeiro do ano em questão.

A plataforma disponibiliza ainda uma playlist exclusiva para cada usuário com as músicas favoritas do ano. É possível também acompanhar os rankings gerais do serviço, como os artistas, músicas e álbuns mais ouvidos do ano, tanto no Brasil como no mundo no geral.

RETROSPECTIVAS MUSICAIS

Para visualizar o recurso da Deezer, os usuários podem abrir o aplicativo mobile ou desktop. Já no caso da Apple Music, a retrospectiva foi liberada no site oficial da campanha.

Ao abrir o app da Deezer pela primeira vez, aparecerá uma janela convidando o usuário a ver a sua retrospectiva de 2023 - que nesse ano possui o tema o jogo de tarô. Ao iniciar a exibição da retrospectiva, o usuário pode avançar as páginas clicando na parte direita da tela. Para voltar, basta clicar na parte esquerda.

Ao avançar, as "cartas", o usuário saberá qual foi o gênero musical mais ouvido, quantas horas e quantas foram escutadas, quais foram suas músicas mais ouvidas, quantos artistas diferentes ouviu e quais foram os seus principais artistas.

No final da retrospectiva, a plataforma ainda forma uma "playlist 2024", criada, especialmente, para cada usuário com músicas que podem se somadas as suas playlists.

Já no caso do Apple Music, os usuários só podem abrir a retrospectiva musical pela página da campanha. Para ter acesso ao Replay, é necessário ter uma assinatura ativa do streaming da Apple.

SUCESSOS DE 2023

A Deezer não limitou a retrospectiva a cada usuário, a plataforma também criou um ranking personalizado de artistas e músicas favoritos de todos que usam a plataforma.

No Brasil, Marília Mendonça foi a cantora com mais reproduções no streaming. Na sequência estão os artistas Henrique e Juliano e Ana Castela. Já em âmbito mundial, The Weekend foi o mais ouvido ao lado da cantora Taylor Swift.

A plataforma também divulgou que o sertanejo foi o gênero musical mais ouvidos no Deezer brasileiro em 2023 e que o pop se destacou mais uma vez como o estilo musical favorito no cenário global.

No topo das músicas mais ouvidas no Brasil estão “Leão” e “Nosso Quadro” interpretadas por Marília Mendonça e Ana Castela, respectivamente, enquanto as canções “Flowers” de Miley Cyrus e “As It Was” de Harry Styles ocuparam, respectivamente, o primeiro e segundo lugares entre as mais reproduzidas no streaming mundial.

A Deezer divulgou, também, que o Brasil possui a segunda maior média de tempo anual de streaming (69h19) do serviço — atrás apenas da França.

No último ano, a plataforma informou que o país é um dos seus maiores mercados, mesmo com uma presença de 14%, de acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma Mobile Time. O Spotify lidera o mercado brasileiro com 49%.

DESTAQUES DO "My Deezer Year"

A seguir, veja a lista completa com destaques de 2023.

Cantores brasileiros mais ouvidos na Deezer em 2023

Marília Mendonça Henrique & Juliano Ana Castela Gusttavo Lima Jorge e Mateus

Cantores internacionais mais ouvidos na Deezer em 2023

The Weeknd Taylor Swift Imagine Dragons David Guetta Ed Sheeran

Músicas mais ouvidas no Brasil

Marília Mendonça - Leão Ana Castela - Nosso Quadro Israel & Rodolffo, Ana Castela - Bombonzinho Simone Mendes - Erro Gostoso Léo Santana - Zona de Perigo

Músicas mais ouvidas no mundo

Miley Cyrus - Flowers Harry Styles - As It Was Tom Odell - Another Love David Guetta x Bebe Rexha - I’m Good (Blue) Beyoncé - CUFF IT

Álbuns mais ouvidos no Brasil em 2023

Mc Cabelinho – Little Love Grupo Menos É Mais – Confia (Ao Vivo) Jorge e Mateus – É Simples Assim Kayblack – Contradições Felipe Ret – LUME

Álbuns mais ouvidos no mundo em 2023

Beyoncé – Renaissance Metro Boomin – Heroes & Vilains Bad Bunny – Un Verano Sin Ti Harry Styles – Harry’s House SZA - SOS

Por fim, no Brasil a categoria de álbuns mais reproduzidos no streaming em 24 horas foi liderado por Jão com “Super” e, em segundo lugar, Taylor Swift com “1989 (Taylor’s Version)”.

A plataforma ainda recomendou a cantora brasileira Melly e a britânica Kenya Grace como as artistas para “ficar de olho” em 2024.