Quando sai a retrospectiva do Spotify? Veja data e como ver

A retrospectiva do Spotify mostra as músicas e os podcasts mais ouvidos pelos usuários da plataforma. No momento, a plataforma revelou a retrospectiva elaborada pelo Spotify para Artistas.

Para os artistas e criadores de conteúdo da plataforma, o guia com ajuda para aproveitar as ativações ofertadas já foi divulgado, no último 25 de outubro.

Para os usuários comuns, ainda não há data definida de quando a modalidade será lançada no Spotify. Contudo, a empresa garante que irá notificar seus usuários.

Para ter acesso à Retrospectiva 2023, você só precisa de uma conta Spotify e ouvir as músicas e podcasts que você mais gosta.