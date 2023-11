Instagram caiu? Usuários relatam instabilidade na plataforma

Usuários do Instagram têm relatado instabilidade para acessar o aplicativo na manhã desta quinta-feira (2). Segundo o DownDetector, sistema que monitora em tempo real serviços online, as reclamações começaram a ser registradas por volta de 10h30 e atingiram um pico às 11h.

Até o momento, foram registradas mais de 2.300 reclamações. Além do aplicativo móvel, que deteve mais de 60% das notificações no horário, os usuários também apontaram problemas para acessar o website e a linha do tempo.

Legenda: Pico de reclamações ocorreu às 11 horas Foto: Reprodução

Segundo relatos de usuários brasileiros no X, antigo Twitter, o Instagram chegou a ficar fora do ar.

"O Instagram celebrando o dia dos finados indo junto", comentou um usuário. "O Instagram caiu e eu jurando que era minha internet", escreveu outro.