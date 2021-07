DJ Ivis, preso no Ceará, emplaca composição 'Rolê' em primeiro lugar no Spotify

Preso na Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz (CE), por agressões contra a ex-mulher, o cantor e produtor musical DJ Ivis segue movimentando o mercado musical. A composição "Rolê", assinada pelo paraibano, alcançou o primeiro lugar da playlist "viral" da plataforma nesta quinta-feira (22).

O sucesso de "Rolê" na voz de Marcynho Sensação ganhou até coreografia nas redes sociais. O influenciador digital Orlandinho do Piseiro, conhecido por emplacar dancinhas, criou uma dancinha para a faixa na semana passada e, desde então, ela já foi reproduzida 19 mil vezes no Instagram e 6 mil vezes no TikTok.

Escute:

"Rolê" foi registrada no Spotify sem os créditos de composição e de produção musical, mas é de DJ Ivis.

Ao G1, o Spotify confirmou que tirou as músicas do DJ Ivis de suas playlists editoriais (aquelas criadas pela própria plataforma, e não pelos seus usuários). Já a Deezer informou ter “removido todo o destaque editorial ao artista, tanto em capas como em posições de playlists”.

Perdas na carreira

Apesar de emplacar uma canção na voz de outro artista, DJ Ivis soma perdas significativas na carreira, desde a revelação dos vídeos de agressões contra Pamella Holanda. De imediato, o cantor Xand Avião — amigo e parceiro musical do paraibano — cortou o produtor musical da produtora Vybbe.