Orladinho, rei do piseiro, emplaca vídeo viral com dancinha ao som de música brega 'Linda Bela'

Quem acessa os aplicativos Instagram, Tik-Tok ou Kwai é inundado de publicações da 'dancinha' iniciada por Orlandinho do Piseiro. Desde o início de abril deste ano, ele emplacou um vídeo viral com dois amigos dançando a música brega "Linda Bela", interpretada por Elias Monkbel. Rapidamente, os usuários das redes sociais reproduziram os passos.

Orlandinho do Piseiro é conhecido no meio forrozeiro por dançar de forma única. Ele já soma 1,4 milhão de seguidores no Instagram. Pelo sucesso dos passos no gênero nordestino, ele já chegou a participar de clipes de cantores como Márcia Fellipe e Pedrinho Pisadinha.



Veja passos:





No vídeo, Orlandinho do Piseiro, Thiago Silva e Anderson Urso usam roupas que rementem ao público que frequenta festas e bailes de música brega. Calças jeans acima da cintura, blusa social ou listrada, além da chave do carro pendurada no cós marcam o look da gravação. Os passos lentos e arrastados geraram muitos risos dos usuários de aplicativos. Os vídeos com a dança renderam até convites para gravação de publicidades.

No Ceará, o humorista Tirullipa chegou a reproduzir alguns vídeos semelhantes ao de Orlandinho, mas voltado a semana da Páscoa. Outro nome do humor a encenar a dança foi o comediante Aluísio Junior. Ao lado da esposa e do filho, ele fez graça no Instagram.

Do forró, a vocalista da banda Magníficos, Iara Ravich, chegou a reproduzir a dança com a música "Telefone Fora de área".

Veja vídeos: