Zé Felipe revive 'Stereo Love' em 'Facilita Aí' com Virginia e repete fórmula de 'Coração Cachorro'

Com três dias no YouTube, o clipe de "Facilita Aí" soma quase 7 milhões de visualizações. A música de Zé Felipe tem uma receita semelhante ao sucesso "Coração Cachorro", de Matheus Fernandes e Avine Vinny. O refrão do novo hit revive o trecho de uma letra dos anos 2000, a canção "Stereo Love".

Lançado pelo DJ romeno Edward Maya em 2009, a música "Stereo Love" conta com a colaboração no vocal da cantora moldavo-romena Vika Jigulina. A música possui um sample da composição "Bayatılar" (1989), do músico azeri Eldar Mansurov.

Assista aos clipes:

Criticado, mas em alta

Virginia, esposa de Zé Felipe, participa da produção com mais uma dancinha voltada ao TikTok.

O trabalho do cantor é criticado por muitos. Alguns usuários mais ácidos apontam que a música só cresce por conta do trabalho da influenciadora digital.

Com comentários positivos e negativos, Zé Felipe atinge o objetivo de lançar mais uma música viral: subir posições nas plataformas digitais.