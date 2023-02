Virgínia Fonseca vai comemorar aniversário com festa aberta ao público

A influenciadora digital Virgínia Fonseca vai comemorar o aniversário de 27 anos com uma festa aberta ao público, chamada “Malvada Sunset”, inspirada na música de sucesso de Zé Felipe, marido da influencer.

O evento acontecerá no dia 8 de abril, no Parque de Exposição Agropecuária na cidade de Governador Valadares (MG). A cidade é a terra natal da mãe de Virgínia e onde ela passou parte da infância e adolescência.

Zé Felipe é uma das atrações confirmadas na festa.

“Malvada Sunset vai ser a festa! Estou muito animada, planejamos cada detalhe para comemorar meu aniversário e ter a oportunidade de dividir esse momento com as pessoas que acompanham a nossa família. Joseph vai fazer um show completo, daqueles para pular e dançar demais”, disse a influenciadora digital à coluna de Léo Dias, no Metrópoles.

Além de Zé Felipe, outras atrações serão divulgadas até a data do evento.

Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 46. A festa terá oito horas de duração, super estrutura de palco e luzes, praça de alimentação, além de um camarote com tudo incluso.