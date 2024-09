Pabllo Vittar lança novas faixas do 'Batidão Tropical Vol. 2', com Nattan e Mara Pavanelly; ouça

Pabllo Vittar liberou na noite desta terça-feira (3) duas novas músicas do álbum "Batidão Tropical Vol. 2", com Nattan, Mara Pavanelly e Forrozão Tropykalia. O público esperava pelas canções desde abril, quando a artista lançou o CD.

A drag queen ainda vai lançar uma nova música para o Batidão Tropical, uma parceria com Duda Beat, mas o nome e a data de liberação não foram divulgadas pela cantora.

As canções que saíram nesta terça são "Hoje A Noite", com Nattan, e "Planeta de Cores", com Mara Pavaelly e Forrozão Tropykalia. A primeira música ficou conhecida na voz dos cantores da banda Calcinha Preta, e a segunda é um clássico do Forrozão Tropykalia.

Mara Pavanelly já era uma parceria aguardada pelos fãs desde o primeiro volume de 'Batidão Tropical". Pabllo é fã de forró e já deixou claro várias vezes as influências do gênero em sua música.

Ouça as novas músicas

Batidão Tropical

Lançado em abril, o segundo volume do "Batidão Tropical" de Pabllo Vittar foi um sucesso de streaming e nas redes sociais. 'São Amores', uma releitura da música homônima lançada pelo Forró do Muído, em 2007, é um dos virais do ano.

A regravação de São Amores fez barulho não apenas no Brasil, mas na América Latina. Em julho, a peruana Lis Padilla publicou um vídeo ao som do hit, e, na semana seguinte, ela ensinou aos seguidores como fazer a coreografia que criou para a música.