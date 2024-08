Simone e Simaria fizeram as pazes? Entenda o que aconteceu para reaproximação

A cantora Simaria passou um tempo na casa da irmã, Simone Mendes, afirmou o jornalista Leo Dias nesta sexta-feira (30), no programa "Fofocalizando", do SBT. Fãs das cantoras especulam uma reaproximação e um possível retorno da dupla sertaneja.

As duas voltaram a cantar juntas no início de julho, na turnê "Jorge e Mateus Único", dois anos após anunciaram o fim da dupla. No palco, as irmãs cantaram sucessos da carreira como dupla, como "Meu violão e o nosso cachorro" e "Foi pá pum".

No entanto, o que fez levar Simaria à casa de Simone não foi a música. Segundo Leo Dias, a cantora estaria passando por problemas, incluindo uma depressão, e Simone teria convidado a irmã para passar um tempo em sua casa.

Simaria teria passado cerca de duas semanas na casa da irmã, acompanhada dos filhos.

Fim da dupla

Em 2022, as irmãs Simone e Simaria anunciaram a separação da dupla após 10 anos de parceria.

"Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo", diz um trecho da nota publicada pela equipe das artistas.