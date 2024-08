Solange Almeida completa 50 anos com baile de máscaras e show de Taty Girl em Fortaleza

A cantora Solange Almeida comemorou aniversário de 50 anos em grande estilo, com um baile de máscaras, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira (28). A forrozeiro reuniu amigos da música e empresários em um luxuoso buffet da capital cearense com direito a show.

Além de máscaras, os convidados foram com looks all black. Com um traje ousado, a. dona da festa usou diferentes figurinos até o fim da festa, nas cores preto e dourado.

Veja:

O grande momento da noite foi quando a cantora Taty Girl fez um show exclusivo aos convidados. Nomes como Fabiana Karla e Jamile Lima participaram no evento.

A festa ainda contou com participação de Eliane, a rainha do forró, do sanfoneiro e compositor Dorgival Dantas e do cantor Tony Guerra.

Antes da festa oficial, no início da semana, Sol ganhou um aniversário dos fãs com direito a um grande bolo e coro com as músicas da carreira da forrozeira.