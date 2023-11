Após prêmio de Simone, internet lembra quando Simaria disse que ‘quer transferir talento’ para irmã

Na noite de terça-feira (7), Simone Mendes, que agora aposta na carreira solo, venceu duas categorias no Prêmio Multishow 2023: “sertanejo do ano” e “hit do ano”, com a música “Erro Gostoso”. Logo um internauta resgatou uma entrevista de quando Simone e Simaria ainda eram uma dupla, ao podcast “PodDelas”, e Simaria dizia que queria transferir seu talento para a irmã.

“Alguns anos atrás, Simaria dizia que queria poder transferir seu talento para Simone. Hoje, Simone ganhou um prêmio com uma música solo e ninguém se lembra da Simaria”, escreveu a internauta.

No vídeo de abril de 2022, Simaria diz: "Eu mandei uma mensagem para ela um dia e falei: 'se eu pudesse transferir o meu dom para você eu te dava'. Não pensa que é fácil, não, carregar isso aqui. Mas Deus escolheu! Eu brigava comigo mesma, eu dizia: 'por quê eu? Por que eu tenho que fazer tudo? Ligava para a mãe: 'mãe, estou fazendo tudo sozinha'. 'Você não sabe que você é o pilar dessa família!' Só que aí vai mudando, as pessoas vão evoluindo, vão crescendo. E eu ficava brigando comigo mesma”.

Agradecimento

No Instagram, após o Prêmio Multishow, Simone celebrou suas conquistas na carreira solo com um texto emotivo. “Eu só sei agradecer a Deus por tudo, por Ele sempre estar ao meu lado em todos os momentos durante minha caminhada”, escreveu a cantora.