João Gomes e Ary Mirelle se mudam para apartamento avaliado em R$ 3 milhões em Recife

O cantor João Gomes recentemente construiu uma mansão em Petrolina (PE), com direito a lago e até baia para cavalos, mas optou por se mudar para Recife. O motivo é para conseguir estar mais presente na vida do filho, Jorge, filho de João com Ary Mirelle. As informações são do Extra.

Com o apartamento em Recife, João consegue chegar de um show e ir direto para casa. No caso de Petrolina, não existiam tantas opções de voo.

O imóvel escolhido pelo artista e Ary Mirelle fica em um condomínio de luxo na Reserva do Paiva, com vista para o mar. Ele foi avaliado em R$ 3 milhões e tem 150 metros quadrados. O apartamento tem varanda integrada às salas de estar e jantar, além de se transformar num espaço gourmet, ar-condicionado central e cortinas da sala e dos quartos elétricas.

Apesar da mudança, ainda conforme o Extra, o casal pretende comprar uma casa em Recife, por isso, o apartamento não é definitivo.

João e Ary, aliás, irão se casar no próximo dia 21 de outubro em uma cerimônia para amigos e familiares, também em Recife.