Casamento de João Gomes e Ary Mirelle acontece nesta segunda-feira (21) em Recife

O casamento do cantor João Gomes e Ary Mirelle acontece na tarde desta segunda-feira (21), em Recife, onde o casal está morando. O evento irá acontecer no Instituto Ricardo Brennand, espaço cultural chamado de castelo por muitos devido à arquitetura.

Os noivos irão receber cerca de 350 convidados no local. Algumas celebridades serão padrinhos, como Vitor Fernandes e Mayra Santos, Tarcisio do Acordeon e Pollyana Silva, Iguinho Marques e Emilly Marques, Lulinha Marques e Jaine Marques e Jeovanny Gabriel e Palloma Maia.

Durante a cerimônia, as alianças de João e Ary serão entregues pela irmã da noiva na companhia do irmão mais novo do artista, para simbolizar a união das duas famílias.

Ary usará um vestido da Luna Estúdio Rosa, que tem uma linha para noivas da estilista espanhola Rosa Clará.

Os dois já falaram publicamente que a festa de casamento também contará com diversos shows, mas não revelaram de quem.

João e Ary começaram o relacionamento em 2023 e têm um filho, Jorge, de 9 meses.