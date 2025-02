Day Melo, Guilherme Dantas e Nattan estão entre os lançamentos musicais da semana; escute setlist

Do axé ao forró, a semana foi marcada por diferentes lançamentos nas plataformas digitais. Um feat de Day Melo com Durval Lélys — gravado em um evento de Pré-Carnaval em Fortaleza — e uma parceria de Nattan com Fellipe Amorim estão entre os destaques.

Feat no Bloquinho de Verão

A cantora Day Melo lançou clipe de "Bota Pra Ferver" gravado no "Bloquinho de Verão" na capital cearense. A produção audiovisual chama atenção pela participação do cantor de axé Durval Lélys. A artista é natural de Crateús. No currículo, ela soma passagem como backing vocal do cantor Felipão e chegou a forma dupla com o baterista Riquelme.

Guilherme Dantas lança EP

O cantor, compositor e sanfoneiro cearense Guilherme Dantas lança, nesta sexta-feira (14), o EP "Como Seria", um projeto que reforça a missão de valorizar o forró e conectar as novas gerações ao gênero.

A produção é composta por dois medleys que passeiam por sucessos do axé e o forró.

No primeiro medley - já acompanhado de clipe -, Guilherme Dantas mergulha no axé trazendo versões de clássicos como "Vem Meu Amor" (Olodum), "Bola de Sabão" (Claudia Leitte), "Beija-flor" (Timbalada) e "Colorir Papel" (Jammil e Uma Noites).

Já no segundo medley, o artista dá seu toque especial ao forró raiz, reinterpretando "Mágica" (Calcinha Preta) e "Amanhã Talvez" (Joanna).

Nattan e Felipe Amorim se unem feat

O cantor Nattan acaba de anunciar a mais nova música de trabalho, a canção “Medley Bloquinho”, com a participação especial do cantor Felipe Amorim.

A letra chega com uma proposta irreverente e cheia de energia, perfeita para embalar os blocos de carnaval pelo Brasil afora.

O videoclipe será gravado neste sábado (15), durante a apresentação da dupla no famoso "Bloquinho de Verão", em Fortaleza.