Mãe de Lexa se emociona com declarações da filha ao Fantástico: 'Minha neta virou anjinha'

A mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry, 46, fez uma postagem em reação às declarações que a filha deu em entrevista ao "Fantástico" — que será exibida no domingo (23). Na conversa com Drauzio Varella, a artista deu detalhes sobre o diagnóstico, a pré-eclâmpsia. A primeira filha da funkeira, Sofia, morreu três dias após o nascimento prematuro.

Ao compartilhar um trecho da entrevista, Darlin fez texto emocionado em publicação no Instagram. "Que essa entrevista ao Fantástico possa ajudar muitas mulheres grávidas e seus bebês. Amor infinito toma meu coração para sempre. Minha filhinha Lexa, te amo tanto e a minha netinha que virou anjinha no céu eternamente", declarou a mãe da cantora.

Veja trecho de entrevista:

No bate-papo ao programa, Lexa chorou e fez um alerta: "As pessoas precisam entender o quão grave é uma pré-eclâmpsia".

Veja também É Hit Anitta rebate vereador que tentou proibir seu show em Curitiba: 'Jogou o voto no lixo' É Hit Nasce o filho de MC Daniel e Lorena Maria, o pequeno Rás; veja fotos

A artista ainda acrescentou: "Eu sentia uma dor de estômago muito forte. Minha dor de cabeça já não passava mais. Minha mão já estava de uma maneira que não fechava mais".

A conversa de Lexa e do marido com Drauzio Varela vão ar no Fantástico neste domingo (23), às 20h40 depois do "Domingão".