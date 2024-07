Mulher de 26 anos morre após engasgar com casca de banana no Espírito Santo

Uma mulher de 26 anos se engasgou com uma banana com casca e morreu, na cidade de Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram na residência da jovem por volta de 15h30, no último domingo (14). O caso será investigado pela Polícia Civil.

As informações são do g1. O óbito foi constatado no local, pelos profissionais da ambulância. O Samu chegou na ocorrência, no bairro Castelo Branco, cerca de dez minutos após o acionamento.

O corpo da mulher foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para passar pela necropsia.