Faxineira agredida por lavar calçada em BH vai receber R$ 45 mil de indenização

Após sofrer agressão enquanto lavava calçada do prédio em que trabalha, a faxineira Lenirge Alves de Lima, de 50 anos, vai receber uma indenização de R$ 45 mil. O caso aconteceu em Belo Horizonte. Conforme o Correio Braziliense, o pagamento será feito em dez parcelas.

O acordo foi selado entre ela e o empresário Rafael Birro, 35 anos, na tarde desta quarta-feira (19), em audiência no Juizado Especial Criminal.

A agressão foi filmada por uma câmera de segurança da região. Lenirge registrou Boletim de Ocorrência (B.O.) na Polícia Civil de Minas Gerais e afirmou que o homem reclamou de "desperdício de água".

No acordo, Rafael apenas terá que pagar a indenização e não receberá qualquer outra punibilidade. Apesar de os advogados terem pedido a assinatura do termo de confidencialidade, a cláusula não foi levada em consideração.

Entenda o caso

Lenirge usava uma mangueira para lavar a calçada de um prédio no bairro de Lourdes, em BH, no dia 16 de setembro. O homem tentou passar com um cachorro, momento em que começou uma discussão sobre desperdício de água.

Imagens de segurança flagraram Rafael arrancando com força a mangueira da mão da faxineira. Ele molha a vítima, que ao tentar recuperar a mangueira, cai no chão e machuca o joelho e o braço.

"Ele tomou a mangueira e já foi jogando no meu rosto, me sufocando, e eu sem poder gritar. O porteiro perguntou por que eu não gritei, mas não tinha como", relatou ao g1.

Após a repercussão do caso, o homem foi desligado da clínica de emagrecimento em que ele era sócio. A empresa justificou que não compactua com o comportamento do agressor e repudiou "qualquer conduta violenta contra as mulheres".

A faxineira entrou com um pedido de indenização de R$ 60 mil por danos morais na 13ª Vara Cível de BH. Ela argumentou que "em razão do trauma, está recebendo atendimento psicológico e, além das dores por causa das escoriações, não consegue dormir ou esquecer as imagens do ocorrido".